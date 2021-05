Movie Park Germany

Movie Park Germany plaatst opvallende watertoren bij nieuwe achtbaan

De nieuwe achtbaan van Movie Park Germany is voorzien van een enorme blikvanger. Bij de rollercoaster Movie Park Studio Tour werd de afgelopen dagen een opvallende blauwe watertoren geplaatst. Dat heeft te maken met thema van de attractie.



De grotendeels overdekte achtbaan staat in het teken van filmstudio's in Hollywood. Dergelijke watertorens werden daar vroeger gebruikt wanneer er brand uitbrak op een filmset. Tegenwoordig fungeren de torens als een iconisch herkenningspunt.

In de Amerikaanse staat Californië zijn dergelijke torens te vinden bij de studio's van Warner Bros., Walt Disney, Paramount en Sony. Nu heeft de fictieve filmmaatschappij Movie Park Studios ook een eigen watertoren.



Skyline

"Beeld je eens in hoe de watertoren de skyline van ons park verandert", meldt het Duitse pretpark op Facebook. Verder werd onlangs de grote entreepoort van de attractie geïnstalleerd. "En de eerste trailers voor onze filmsterren zijn al gearriveerd."



Movie Park Studio Tour is een 532 meter lange familieachtbaan van fabrikant Intamin, met een topsnelheid van 60 kilometer per uur. Het gaat om een zogeheten multi dimension coaster met een draaiplatform, twee lanceringen en multimedia-effecten. De openingsdatum is nog niet bekend.