Plopsaland De Panne

K3 verliest attractie in Plopsaland

Een K3-attractie in pretpark Plopsaland heeft een ander thema gekregen. Voortaan staat Het Verkeerspark in het teken van de Belgische tv-serie Echte Verhalen: De Buurtpolitie, bekend van tv-zender VTM. De scripted realityreeks volgt de werkzaamheden van een fictief Vlaams politiekorps.



Een verbleekte poster met de leden van meidengroep K3, verkleed als politieagentes, werd vervangen. Nu hangt er een enorme banner met het logo van het tv-programma en de personages uit een gelijknamige stripreeks. De nieuwe naam van de attractie luidt De Buurtpolitie Verkeerspark.

De opzet van het verkeersparkje, gelegen aan de rand van het Dorpsplein, veranderde niet. Plopsaland ontwikkelt ook een bijbehorend lespakket waarmee scholieren "op een speelse manier" kennis kunnen maken met de verkeersregels.



Nachtwacht

Het vernieuwde Verkeerspark is overigens niet de enige attractie in het pretpark met een nieuw thema. De zweefmolen ROX-Flyer werd getransformeerd tot Nachtwacht-Flyer. Plopsaland gaat vandaag weer open na een coronasluiting van ruim een half jaar, nog zonder de binnenattracties.



K3 verdwijnt niet helemaal uit Plopsaland: zangeressen Hanne Verbruggen, Klaasje Meijer en Marthe De Pillecyn hebben nog wel hun eigen achtbaan K3 Roller Skater. Verder is in het nieuwe Plopsa Hotel een speciale K3-kamer te vinden. Meijer heeft aangekondigd de groep binnenkort te willen verlaten.