Aqualand Torremolinos

Nederlandse vrouw krijgt schadevergoeding na ongeluk in Spaans waterpark

Een Nederlandse toeriste die tien jaar geleden ernstig gewond raakte in een Spaans waterpark krijgt een schadevergoeding van 109.182 euro. Dat melden Spaanse media. Aqualand Torremolinos, gelegen in de badplaats Malaga, is aansprakelijk gesteld voor haar ongeluk op de glijbaan Black Hole.



De destijds 28-jarige vrouw bezocht Aqualand Torremolinos op 1 augustus 2011. Samen met een vriend ging ze op een opblaasbare band van de glijbaan Black Hole. De vriend, die ruim vijftig kilo zwaarder was, moest van de badmeester voorop gaan zitten. Tijdens de afdaling werd de vrouw gelanceerd. Na een harde botsing met de buis verloor ze het bewustzijn.

In een lokaal ziekenhuis bleek dat de badgast schedel- en schoudertrauma's had opgelopen. Ook was haar sleutelbeen gebroken. De vrouw onderging meerdere operaties, maar leeft nog iedere dag met de gevolgen. Chronische nekpijn, migraine, duizeligheid en een verlies van gezichtsvermogen maken dat ze haar werk als sportinstructrice en personal trainer niet meer kan uitvoeren. Ook moest ze naar de psycholoog vanwege een posttraumatische stressstoornis.



Aansprakelijkheid

De vrouw klaagde Aqualand Torremolinos aan vanwege burgerlijke aansprakelijkheid. De badmeester had haar zwaardere vriend volgens het slachtoffer achterop moeten laten zitten. Dan zou ze nooit zijn gelanceerd.



In 2018 verloor het Nederlandse slachtoffer een eerste rechtszaak omdat nalatigheid van het waterpark niet bewezen kon worden. In hoger beroep heeft ze nu alsnog gelijk gekregen.