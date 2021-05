Nieuws

Eigenaar Beekse Bergen is klaar met coronasluiting: open brief aan minister, advertentie in de kranten

Libéma, het bedrijf achter onder andere Safaripark Beekse Bergen, vindt het welletjes geweest met de coronasluiting. Volgens algemeen directeur Dirk Lips kunnen Nederlandse dierenparken per direct veilig open zonder verplichte toegangstests. Die boodschap brengt hij vandaag voor het voetlicht in een open brief aan het kabinet en het Outbreak Management Team.



De brief werd paginagroot afgedrukt in drie landelijke kranten: het Algemeen Dagblad, De Telegraaf en Het Financieele Dagblad. "Dierentuinen hebben een laag risicoprofiel, omdat het bezoek in de buitenlucht is, het eenrichting doorstroom is én gecontroleerd", schrijft Lips.

In een aanvullend persbericht vult de Libéma-baas aan dat zijn parken "alle hygiënemaatregelen in acht nemen", inclusief "voldoende afstand". "Laat ons helpen met de spreiding. We kunnen grote mensenstromen managen en zo groepsvorming en mogelijke besmettingen beperken."



Anderhalve meter

Hij overhandigde de brief ook aan Carola Schouten, die zich als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bezighoudt met de Nederlandse dierentuinen. Ondanks hun voorbeeldfuncties hielden de twee zich bij de overhandiging juist níet aan de coronaregels. Van anderhalve meter afstand was geen sprake, blijkt uit een foto.



Minister Schouten bedankt Lips voor het "meedenken en een bijdrage leveren aan de opening van de samenleving". "We zien dat het niet makkelijk is." Ze doet geen toezeggingen. "Volgende week besluit het kabinet over eventuele versoepelingen."



Hilvarenbeek

Bij Libéma horen vier dierenparken: Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, AquaZoo Leeuwarden, Dierenrijk in Mierlo en ZooParc Overloon.



De oproep van Lips is geen nieuw geluid: branchevereniging Club van Elf, waar de Libéma-parken geen onderdeel van zijn, probeert de politiek er ook al maanden van te overtuigen om de coronaregels voor attractie- en dierenparken te versoepelen. Tot nu toe boekte men weinig succes. Een geplande heropening op 11 mei werd uitgesteld.