Walibi Belgium

Veel storingen op openingsdag nieuwe Walibi-achtbaan Kondaa

Kondaa, de nieuwe achtbaan van Walibi Belgium, werd op de openingsdag geplaagd door kinderziektes. Waaghalzen konden de 50 meter hoge mega coaster vandaag voor het eerst uitproberen. Zij moesten geduld hebben, want de attractie viel regelmatig stil door technische problemen.



Zo kwamen treinen gevuld met passagiers vaak vast te staan op het eerste gedeelte van de liftheuvel. Ook liepen de treinen herhaaldelijk vast bij de remmen net vóór het station, waar inzittenden geëvacueerd moesten worden.

Kondaa werd geleverd door fabrikant Intamin uit Liechtenstein. Bij achtbanen van Intamin zijn opstartproblemen in de eerste fase na de opening eerder regel dan uitzondering. Ondanks de complicaties reageerden coasterfans razend enthousiast op het opzienbarende stalen monster, dat een topsnelheid haalt van 113 kilometer per uur. Daarmee is het de snelste achtbaan in de Benelux.



Afgesloten

De wachttijd voor Kondaa schommelde zaterdag rond de zestig minuten, met uitschieters naar ruim twee uur in vroege ochtend en de namiddag. Hoewel het pretpark tot 18.00 uur geopend was, werd de rij bij Kondaa in verband met de drukte al vóór 17.00 uur afgesloten.



Bij de achtbaan werd al op dag één gebruikgemaakt van de betaalde voorrangspas Speedy. Bezoekers met een Speedy One (10 euro) of een Speedy Ultimate (45 euro) krijgen maximaal één keer toegang tot Kondaa zonder lang te wachten, via een aparte rij. Daardoor loopt de reguliere rij minder snel door. Vanwege de coronamaatregelen bleef de wachtrij voor single riders dicht. Wel werden in de treinen alle rijen gebruikt.



Kinderattractie

Walibi Belgium investeerde 25 miljoen euro in Kondaa en het bijbehorende themagebied, dat onderdeel is van parkdeel Exotic World. Daar zijn ook een kinderattractie, een toiletgebouw, een restaurant en een souvenirwinkel te vinden.