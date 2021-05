Plopsaland De Panne

Prominente plek voor nieuwe achtbaan Plopsaland op parkplattegrond

De nieuwe parkplattegrond van Plopsaland De Panne laat zien hoe uitgestrekt de achtbaan Ride to Happiness is. Het 35 meter hoge gevaarte, gelegen in het hart van het park, doorkruist meerdere themagebieden.



Rond het stationsgebouw wordt een soort festivalterrein ontwikkeld, in samenwerking met het beroemde Belgische muziekfestival Tomorrowland. De ingang van het gebied bevindt zich straks tussen Het Verkeerspark en de Ploptuin. Nog niet alle gebouwen staan op de nieuwe kaart.

De 920 meter lange baan ligt ingeklemd tussen kinderattractie De Konijntjes, de SuperSplash van Piet Piraat en de Mega Mindy Jetski. Dankzij de locatie is de toevoeging ook goed zichtbaar voor bezoekers die er niet in durven.



Vijf inversies

De achtbaan van het type xtreme spinning coaster, voluit The Ride to Happiness by Tomorrowland, gaat komende zomer open. Plopsa investeerde 17,5 miljoen euro in het project. De coaster bestaat uit vijf inversies en twee lanceringen.