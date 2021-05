Dolfinarium

Kamervragen over verplaatsing van twaalf Dolfinarium-dieren naar China

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de verhuizing van twaalf dieren uit het Dolfinarium naar een Chinees pretpark. Het zeedierenpark in Harderwijk is van plan om twee walrussen, acht tuimelaardolfijnen en twee Californische zeeleeuwen naar China te verplaatsen. Er zijn kritische vragen over gesteld aan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.



"Wat vindt u ervan dat het Dolfinarium, dat officieel nog steeds over een dierentuinvergunning beschikt, dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen verkoopt aan een pretpark, waar dieren nog steeds als enige taak hebben om het publiek te amuseren in shows?", wil Kamerlid Frank Wassenberg weten van de minister.

De politicus noemt het "zeer onwenselijk" dat de dieren naar China worden gevlogen om daar kunstjes te doen in voorstellingen. Hij vraagt de minister of er mogelijkheden zijn om de geplande verplaatsing naar China tegen te houden, bijvoorbeeld door geen transportvergunning te verlenen.



Uitsterven

Wassenberg hamert verder op het gebrek aan educatie in het Dolfinarium. Ook van een bijdrage aan het behouden van bedreigde diersoorten zou geen sprake zijn. "Welke in het Dolfinarium gehouden dolfijnsoorten worden met uitsterven bedreigd?"



Het Kamerlid herinnert de minister eraan dat het Dolfinarium al in 2017 verbeteringen beloofde. In de tussentijd zijn er nog geen grote stappen gezet. "Hoe vaak mag het Dolfinarium gemaakte afspraken nog schenden en verbeteringen in dierenwelzijn op de lange baan schuiven voor u zelf ingrijpt?"



Geen cent

Wassenberg is bovendien geschrokken van de mededeling dat het Dolfinarium pas in 2029 begint met het vergroten van bassins. "Kunt u bevestigen dat er in de afgelopen zes jaar geen cent is gestoken in het aanpassen van de verouderde dierenbedrijven in het Dolfinarium, terwijl er wel geld was voor een aantal waterattracties? Zo ja, hoe oordeelt u daarover?"



Kamervragen moeten in principe binnen drie weken beantwoord worden. Parkmanager Alex Tiebot heeft vertrouwen in een goede afloop, laat hij aan Looopings weten. Hij benadrukt dat het Dolfinarium "goede contacten" heeft met het verantwoordelijke ministerie.



Onkostenvergoeding

Bovendien geeft Tiebot aan dat het te ver gaat om de verhuizing een verkoop te noemen. "Dat nemen de media over vanuit een persbericht van een dierenrechtenorganisatie. Er wordt een onkostenvergoeding betaald, maar dat is echt wat anders dan een verkoop."