Beekse Bergen

Autosafari Beekse Bergen weer open, maar alleen voor vakantiegasten

De autosafari van Safaripark Beekse Bergen gaat weer open voor een beperkte groep bezoekers. Wie blijft slapen in een vakantiehuisje van Beekse Bergen, mag vanaf morgen met de eigen auto door het Brabantse dierenpark heen rijden. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



Alleen verblijfsgasten zijn welkom, benadrukt de voorlichtster. "Het is heel kleinschalig. Zo kunnen we toch nog een deel van onze safaribeleving bieden voor gasten van het Vakantiepark en het Safari Resort." Campinggasten die gebruik willen maken van de autosafari, kunnen tegen een gereduceerd tarief een AttractiePas aanschaffen.

De exacte openingstijden worden ter plekke gecommuniceerd. Maar waarom gaat de autosafari niet open voor iedereen? Het concept is immers coronaproof. "De overheid wil reisbewegingen zo veel mogelijk beperken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan", legt de woordvoerster uit. "Vakantiegasten verblijven sowieso al bij ons op het terrein. Zij hoeven er dus niet extra voor te reizen."



Leeuwen

Tijdens de derde coronasluiting, die halverwege december begon, zijn de verblijfsaccommodaties van Beekse Bergen gewoon open gebleven. Gasten van het Safari Resort slapen tussen de leeuwen, giraffen, zebra's en zeehonden. Het dierenpark zelf moest dicht.