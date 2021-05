Attractiepark Toverland

Toverland wil niet alleen een eigen hotel, maar ook een vakantiepark

De directie van Toverland denkt niet alleen na over de bouw van een eigen hotel, maar ook over een vakantiepark. Dat blijkt uit een document van ingenieursbureau Kragten, dat door het Limburgse attractiepark is ingeschakeld om een nieuw bestemmingsplan op te stellen.



In een zestig pagina's tellende 'notitie reikwijdte en detailniveau' worden verschillende toekomstscenario's voorgesteld. In elke situatie is plek gereserveerd voor een permanente camping, een hotel en een groot vakantiepark.

Het is geen geheim dat Toverland serieuze ambities heeft. Al in 2018 werd aangekondigd dat het bezoekersaantal op den duur moet groeien naar 3,5 miljoen bezoekers per jaar. In 2019, vóór de uitbraak van het coronavirus, waren dat er zo'n 860.000.



Nieuwe attractie

Op basis van wetenschappelijk onderzoek gaat Toverland nu uit van een groei naar maximaal 3,74 miljoen bezoekers in 2046. Dat is over 25 jaar. Om die groei te kunnen bewerkstelligen, wil men "ongeveer elke drie jaar een nieuwe attractie realiseren".



Bij de gewenste groeispurt horen ook verblijfsaccommodaties. "Door verblijfsrecreatie aan te bieden, gecombineerd met een meerdaags bezoek aan het themapark, wordt de doelgroep vergroot", valt te lezen in het document. "De potentiële doelgroep wordt hiermee minimaal verdubbeld."



Grote vijver

Het park meldde eerder graag een hotel te willen bouwen aan de rand van themagebied Avalon, naast een grote vijver. De nieuwe notitie laat zien dat die locatie niet vaststaat: er wordt ook gedacht aan de realisatie van een hotelcomplex tegenover het huidige park, aan de andere kant van de Schorfvenweg.



Pal daarnaast zou het vakantiepark kunnen komen, met aansluitend een camping. De introductie van een tijdelijke camping in 2020 beviel zo goed dat een camping en camperplaats nu definitief zijn opgenomen in de plannen. In de geschetste scenario's is tussen 20 en 23 hectare gereserveerd voor verblijfsmogelijkheden.



Kaders

Toverland heeft nog een lange weg te gaan. Wat voor variant uiteindelijk wordt gekozen, is nog allerminst zeker. "Het bestemmingsplan waar we nu aan werken, geeft ons kaders voor toekomstige uitbreidingen", reageert een woordvoerster.



"Welke stap we wanneer en op welke plek gaan zetten, is nog niet bekend. Alle scenario's liggen op tafel." De komende tijd mogen buurtbewoners hun zegje doen over de toekomst van het pretpark.