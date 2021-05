Walibi Belgium

Ruim assortiment aan nieuwe Kondaa-souvenirs in Walibi Belgium

De opening van de nieuwe achtbaan Kondaa in Walibi Belgium hangt samen met de introductie van een nieuwe souvenirlijn. Het pretpark opent zaterdag de poorten. Fans van de mega coaster kunnen meteen een aandenken aan de mega coaster mee naar huis nemen.



In de Kondaa Shop, gelegen bij de uitgang van de achtbaan, zijn talloze souvenirs verkrijgbaar die in het teken staan van het 50 meter hoge stalen monster. Het aanbod bestaat onder andere uit bekers, mokken, magneten, sleutelhangers, kussens, T-shirts, petten, truien en schalen.

Het achtergrondverhaal van Kondaa gaat over een duizenden jaren oud reusachtig monster. De attractie en het bijbehorende themagebied kregen een Afrikaans thema. Dezelfde stijl komt terug in de souvenirs.



Sculptuur

Naast een heleboel standaardartikelen zijn er ook enkele bijzondere items, zoals beeldjes. Een sculptuur van het Kondaa-monster kost 12,90 euro. Verder is er een beeld van een monstertje dat uit een ei kruipt, voor 9,90 euro. Dat figuur is een kopie van een decorstuk dat te vinden is naast de vernieuwde kinderattractie Kondaala.