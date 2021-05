Walibi Belgium

Walibi Belgium wil met Kondaa groeien naar 1,8 miljoen bezoekers per jaar

Walibi Belgium verwacht veel van de nieuwe achtbaan Kondaa. Het Belgische pretpark hoopt de komende tijd te kunnen groeien naar een jaarlijks bezoekersaantal van 1,8 miljoen. Dat vertelt directeur Jean-Christophe Parent in een interview.



Vóór de start van de coronacrisis was het park nog goed voor ongeveer 1,4 miljoen bezoekers per jaar. Dat cijfer is inclusief 400.000 gasten voor het bijbehorende zwemparadijs Aqualibi. Door de coronamaatregelen bleef in 2020 slechts een fractie van het bezoekersaantal over.

Morgen opent Walibi de spectaculaire mega coaster Kondaa: de hoogste en snelste achtbaan van de Benelux. Ondanks alle beperkingen rond corona hoopt Parent dat de bezoekerscijfers een vlucht zullen nemen.



Herkennen

"We koesteren de ambitie om het beste pretpark van België te zijn en om de concurrentie aan te gaan met Europese parken", aldus de directeur. "Het park is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Bezoekers die Walibi vijf jaar geleden voor het laatst bezochten, zullen het haast niet meer herkennen."



Parent verwacht dat de komst van Kondaa het niveau en de uitstraling van het park "naar een volledig ander niveau" tilt. "Ook moet het project een nieuw publiek aantrekken. Onze doelstelling ligt op 1,8 miljoen bezoekers per jaar voor Walibi en Aqualibi, hoewel het door de coronacrisis iets langer zal duren om dit uiteindelijke doel te bereiken."



Concurrent

Met dat aantal zou Walibi concurrent Plopsaland De Panne voorbij kunnen streven. Daar noteerde men in 2019 zo'n 1,53 miljoen bezoekers, waarvan 275.000 voor waterpark Plopsaqua.



De prijs van een entreekaartje voor Walibi Belgium stijgt dit jaar naar 41,50 euro. Plopsaland vraagt hetzelfde bedrag. Het reguliere dagtarief van Bobbejaanland bedraagt 39,90 euro in 2021.