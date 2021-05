Efteling

Efteling-ontwerper gaat zich inzetten voor Anton Pieck Museum

Een ontwerper van de Efteling gaat aan de slag voor het Anton Pieck Museum in Hattem. Robert-Jaap Jansen, bekend van onder andere Pinokkio, Symbolica en Max & Moritz, wordt bij het museum onderdeel van het team ontwerp en ontwikkeling. Het gaat om werkzaamheden op vrijwillige basis, naast zijn Efteling-werk.



"Wij zijn ontzettend blij met deze versterking van ons team", vertelt conservator Francine Oonk aan Looopings. "Het zorgt voor een ontzettend goede wisselwerking. Robert-Jaap kent het werk van Anton Pieck ontzettend goed. Hij is conceptueel heel sterk." Jansen gaat zich zowel bezighouden met exposities als met marketinguitingen.

Het Anton Pieck Museum wordt geen Efteling Museum, benadrukt Oonk. "De Efteling is een onderdeel van het werk van Anton Pieck. Het is één van zijn disciplines. Er zit een bepaald gevoel in zijn werk dat natuurlijk ook terugkomt in de Efteling."



Roodkapje

In augustus vorig jaar presenteerde het Gelderse museum de tijdelijke tentoonstelling 'Er was eens...', over de eerste tien sprookjes in het Sprookjesbos. Die zou tot en met eind februari te zien zijn, maar door de coronacrisis is het Anton Pieck Museum al sinds half december dicht. Op dit moment wordt gewerkt aan een expositie over Roodkapje.



Anton Pieck, geboren in 1895, werd begin jaren vijftig gevraagd om ontwerpen te maken voor het Sprookjesbos van de Efteling. Hoewel hij daar in eerste instantie sceptisch tegenover stond, stemde hij uiteindelijk toch in.



Inspiratiebron

Zeventig jaar later zijn de sprookjestaferelen en oud-Hollandse huisjes van Pieck niet meer weg te denken uit het grootste attractiepark van de Benelux. Bovendien vormen zijn tekeningen tot op de dag van vandaag een inspiratiebron voor de huidige generatie ontwerpers.