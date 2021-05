Plopsaland De Panne

Plopsaland neemt eindelijk Plopsa Hotel in gebruik

Het is eindelijk mogelijk om een kamer te boeken in het nieuwe Plopsa Hotel van Plopsaland De Panne. Ruim zes maanden later dan gepland kunnen pretparkbezoekers blijven slapen in het hotelcomplex van 25 miljoen euro. Eigenlijk had de opening al op 23 oktober vorig jaar plaats moeten vinden.



Door de coronamaatregelen werd dat moment meerdere keren uitgesteld. Ook nu is nog niet het volledige hotel in gebruik. "We gaan open op 35 procent van de normale capaciteit", vertelt directeur Steve Van den Kerkhof.

De reden: bij slecht weer moeten bezoekers hun maaltijden nuttigen op hun kamer, omdat restaurant Le Grand Buffet nog gesloten moet blijven. "We willen de hotelgasten voldoende ruimte geven om dit op een comfortabele manier te kunnen doen."



Kasteel

Daarom zijn momenteen alleen de grootste kamers en de suites beschikbaar. Bij gunstige weersomstandigheden kunnen hotelgasten voor hun diner terecht in het Prinsessia-kasteel. De attractie De Koffiekopjes is voor de gelegenheid omgebouwd tot een eetzaal.



Het Plopsa Hotel, vormgegeven als een klassiek theater, telt 117 kamers. Tien daarvan zijn neutrale suites. Elf themasuites staan in het teken van tv-series als Piet Piraat, Kabouter Plop, Samson & Marie, Wickie de Viking en Maya de Bij. Zodra de coronaregels het toestaan, kunnen gasten iets drinken in de JOE Bar en de Proximus Cocktailbar.