Duinrell

Nieuwe lodgetenten in Duinrell hebben apart tentje voor kinderen

Duinrell heeft een oplossing voor kinderen die geen zin meer hebben om met hun ouders in één tent te slapen. In het Wassenaarse attractie- en vakantiepark zijn tegenwoordig verschillende lodgetenten te vinden met daarnaast een aparte minitent voor twee personen. Daar kunnen de kinderen overnachten.



Het concept werd in 2019 bij wijze van proef toegevoegd aan twee bestaande tenten op de zogeheten Duinvallei. Omdat het een succes bleek, is de aparte kindertent ook neergezet bij twee nieuwe lodgetenten die dit jaar in gebruik worden genomen.

"We merken dat er steeds meer behoefte aan is", meldt een woordvoerster. "Het is ideaal voor kinderen die nog met hun ouders op vakantie gaan, maar wel oud genoeg zijn om apart te slapen. Ze hebben zo echt hun eigen plekje."



Duingalows

Duinrell investeerde afgelopen winter in twintig nieuwe Duingalows en elf nieuwe lodgetenten. Daar wordt momenteel de laatste hand aan gelegd. In totaal telt het vakantiepark na de uitbreiding zestig tenten.