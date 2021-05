Looopings

Maker van pretparksokken ontwikkelt Looopings Socks

Een webshop met pretparksokken heeft nu ook Looopings-sokken opgenomen in het assortiment. Pretparkwinkel.nl verkocht al sokken met karretjes van achtbanen en waterbanen erop, bedoeld voor pretparkfans. Deze week werd de collectie uitgebreid met heuse Looopings Socks.



"In een tijd waarin iedereen tegenwoordig met Happy Socks loopt, miste ik heel erg de pretparksokken", vertelt initiatiefnemer Nando de Kroon. "Zo ontstonden de Roller Coaster Socks, die de afgelopen maanden al een succesje zijn gebleken."

Nu komen daar de Looopings Socks bij. "Die mochten niet ontbreken, want denk je aan pretparken, dan denk je aan Looopings", aldus De Kroon. "Het zijn sokken in hoge kwaliteit, die bijzonder goed zitten. Het ontwerp is subtiel, maar herkenbaar."



Combideal

De sokken zijn verkrijgbaar via Pretparkwinkel.nl. Eén paar kost 8,50 euro. Wie een pakket met vier verschillende soorten pretparksokken bestelt, krijgt korting. Dezelfde webshop bracht eerder al de officiële Looopings-pin uit. Er is nu ook een combideal beschikbaar met zowel de sokken als de pin.