Italiaanse pretparken vragen fans om petitie te tekenen

Pretparken in Italië doen een beroep op hun fans. De bedrijven vinden het onbegrijpelijk en schandalig dat de overheid van plan is om attractieparken tot 1 juli gesloten te houden. Op social media vragen verschillende grote Italiaanse parken om een petitie te tekenen.



Die werd gestart door branchevereniging Parchi Permanenti Italiani. De organisatie benadrukt dat attractieparken vorig jaar al bewezen hebben veilig open te kunnen. "Al onze fans hebben het recht om een leuke en veilige dag te bleven in onze parken, die al sinds eind oktober gesloten zijn."

De boodschap wordt onder andere gedeeld door Gardaland, Mirabilandia, Leolandia, Fiabilandia, Cavallino Matto, MagicLand en Etnaland. Zij zijn normaal gesproken concurrenten van elkaar, maar nu hebben ze de handen ineengeslagen.



Handtekeningen

"Deel dit alsjeblieft, jouw steun is belangrijk", smeken de parken. Ze hopen dat de petitie de politiek op andere gedachten kan brengen. Op dit moment zijn er bijna 40.000 handtekeningen gezet.