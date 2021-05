Walibi Belgium

Walibi Belgium wil vanaf 2023 open in de kerstperiode

Walibi Belgium is van plan om vanaf 2023 open te gaan in de winter. Dat bevestigt algemeen directeur Jean-Christophe Parent in gesprek met Looopings. Het voornemen van Walibi om ook 's winters bezoekers te ontvangen, kwam enkele jaren geleden al naar buiten. Nu is er een concreet jaartal.



"We hebben de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd in onze infrastructuur om een winteropenstelling mogelijk te maken", aldus Parent. "Er zijn veel winterharde gebouwen en faciliteiten bijgekomen. Dat maakt het mogelijk om ook tijdens de kerstperiode open te gaan."

Waarom pas in 2023? "We hebben nog enkele jaren nodig om het bedrijf er helemaal op in te stellen, maar we weten nu al dat we er in 2023 klaar voor zijn. 2022 zou te vroeg komen, denk ik."



Zusterpark

Eigenaar Compagnie des Alpes focust steeds meer op pretparkactiviteiten in de winter. Het Belgische zusterpark Bellewaerde wilde afgelopen winter al opengaan, maar dat ging uiteindelijk niet door vanwege corona. Parc Astérix in Frankrijk, onderdeel van dezelfde groep, startte in 2019 met een volwaardige winteropening.