Erlebnispark Tripsdrill

Eigen testcentrum voor Duits attractie- en dierenpark Tripsdrill

Steeds meer Duitse pretparken en dierentuinen besluiten een eigen coronatestcentrum op te tuigen. Ook het Zuid-Duitse attractie- en dierenpark Tripsdrill heeft nu een eigen testlocatie. Vrijdag vindt de opening plaats.



Tripsdrill bestaat uit een Erlebnispark met attracties en een Wildparadies met dieren. Voorlopig mag alleen het dierengedeelte open. Daarvoor komt de testlocatie goed van pas, want alle bezoekers vanaf 6 jaar moeten bij binnenkomst een negatieve sneltest tonen.

Testen kan dagelijks tussen 08.30 en 15.00 uur. Duitsers hoeven er niet voor te betalen. Reserveren kan via de website schnelltest-tripsdrill.de. De teststraat bevindt zich op het parkeerterrein van Tripsdrill. Het resultaat wordt per e-mail verzonden.



Rechtszaak

Wanneer het pretparkgedeelte van Tripsdrill ook open mag, is nog niet duidelijk. Momenteel is in heel Duitsland slechts één attractiepark toegankelijk: Heide Park in Noord-Duitsland. Dat park spande een rechtszaak aan om een heropening af te dwingen.