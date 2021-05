Duinrell

Directeur Duinrell neemt Friese camping over

Philip van Zuylen van Nijevelt, de algemeen directeur van het Wassenaarse attractiepark Duinrell, neemt een camping over in Friesland. Dat doet hij samen met Hendrik-Jan Mensink, eigenaar van Vakantiepark De Twee Bruggen in het Gelderse Winterswijk.



De twee bevriende ondernemers kopen samen Camping Blaauw, gelegen in een watersportgebied in het Friese dorpje Sint Nicolaasga. Het project staat los van Duinrell, vertelt een woordvoerster van het bekende pretpark aan Looopings.

Mensink zal de dagelijkse leiding op zich nemen, terwijl Van Zuylen van Nijevelt gewoon actief blijft voor Duinrell. Laatstgenoemde gaat zich wel bezighouden met de vernieuwing en herontwikkeling van de Friese vakantiebestemming.



Restaurant

Camping Blaauw - eerder in handen van jonkheer Frans van Eysinga - werd online aangeboden voor een bedrag van 2,45 miljoen euro. Bij de verkoop hoort ook restaurant Eetboerderij Blaauwpleats.