Madurodam

Raad van State buigt zich over uitbreidingsplannen Madurodam

De Raad van State gaat een oordeel vellen over de uitbreidingsplannen van Madurodam. De bekende miniatuurstad wil al jaren nieuwe attracties bouwen in een naastgelegen bos, maar daar zijn buurtbewoners en natuurorganisaties het niet mee eens.



In 2017 gaf de gemeente Den Haag groen licht voor het uitbreiden van Madurodam. Daarmee wil het themapark groeien van 600.000 naar 800.000 bezoekers per jaar. Om de plannen te kunnen uitvoeren, moet zesduizend vierkante meter van de Scheveningse Bosjes tegen de vlakte.

Madurodam zal de kap compenseren door op andere plekken meer groen terug te planten dan wettelijk verplicht is. Zowel omwonenden als natuurorganisatie Bomenstichting zien dat niet zitten en stapten naar de Raad van State. Ze vinden het onacceptabel dat 130 volgroeide bomen worden vervangen door wat zij 'snippergroen' noemen.



Parkeerplaatsen

De tegenstanders menen ook dat Madurodam te weinig parkeerplaatsen heeft opgenomen in het uitbreidingsplan. Ze vrezen daarom dat bezoekers op drukke dagen hun auto in aangrenzende woonwijken zullen stallen.



De buurtbewoners stellen voor dat Madurodam ondergronds uitbreidt. Natuurmuseum Ecomare op Texel deed eerder hetzelfde. Zowel het park zelf als de gemeente Den Haag vinden dat geen reële optie. Ze zeggen bovendien dat er voldoende parkeergelegenheid in de omgeving is.



Uitspraak

De uitspraak van de Raad van State volgt over enkele weken.