Zoo de Pont-Scorff

Eigenaar Beekse Bergen wil failliete Franse dierentuin overnemen

Libéma, het moederbedrijf van onder meer Safaripark Beekse Bergen, heeft interesse in het kopen van een Frans dierenpark. Het gaat om Zoo de Pont-Scorff, gelegen in de West-Franse regio Bretagne. De dierentuin werd vorig jaar overgenomen door dierenactivisten. Zij waren van plan om de dieren vrij te laten, maar dat plan faalde jammerlijk.



Onlangs werd het park failliet verklaard. Geïnteresseerde partijen konden zich tot eind april melden bij de curator. Eén daarvan is dus Libéma, het recreatiebedrijf van de Nederlandse ondernemer Dirk Lips. "We zijn ervan overtuigd dat de locatie enorm veel potentie heeft", meldt een woordvoerster.

Libéma beheert enkele tientallen Nederlandse dagattracties, vakantieparken en evenementenlocaties, waaronder Beekse Bergen, ZooParc Overloon, AquaZoo Leeuwarden, Dierenrijk, Luchtvaartmuseum Aviodrome, Autoron, de IJsselhallen en de Brabanthallen. In Frankrijk is de groep nog niet actief.



Costa Rica

Volgens dagblad Ouest-France zijn er naast Libéma nog drie andere potentiële kopers: een ondernemer uit Costa Rica, dierenrechtenorganisatie Sea Shepherd en een vereniging van parkmedewerkers. Sea Shepherd was ook al betrokken bij de vorige overname.



Over een tijdje moet duidelijk worden of de Franse trekpleister inderdaad toegevoegd kan worden aan het portfolio van Libéma. De curator gaat de ingediende voorstellen beoordelen op drie punten: financiële haalbaarheid, het behoud van banen en dierenwelzijn.