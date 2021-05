Walibi Belgium

Walibi Belgium: dit is de onride-video van de nieuwe achtbaan Kondaa

Walibi Belgium trakteert fans op onride-beelden van de nieuwe achtbaan Kondaa, die komend weekend opengaat. Het pretpark breekt twee belangrijke records met de sensationele mega coaster: dankzij een hoogte van 50 meter en een topsnelheid van 113 kilometer per uur is Kondaa de hoogste en snelste achtbaan van de Benelux.



Daarmee wordt de 47 meter hoge Goliath in zusterpark Walibi Holland na negentien jaar van de troon gestoten. Op snelheidsgebied verslaat men de in 2019 geopende lanceerachtbaan Fury in Bobbejaanland, die zo'n 107 kilometer per uur gaat. De 1214 meter lange Goliath is nog wel de langste baan van de Benelux, want Kondaa is 14 meter korter.

Tijdens de rit volgen verschillende opzienbarende elementen elkaar op, waaronder een airtime-heuvel van 38 meter hoog en 's werelds eerste non-inverted cobra roll. Na de kettinglift moeten passagiers zich direct schrap zetten voor een heftige eerste afdaling met een twist van 80 graden.



Airtime-momenten

Het snelheidsmonster heeft volgens Walibi nog een ander record in handen: naar verluidt telt geen enkele andere mega coaster zo veel airtime-momenten, namelijk vijftien stuks. Het laatste gedeelte van het parcours bestaat uit een groot aantal scherpe bochten, dichtbij de grond.



Kondaa, gebouwd door fabrikant Intamin, gaat niet over de kop. De officiële onride-film, die zojuist op YouTube verscheen, toont voortdurend de hoogte, de snelheid en de g-kracht die inzittenden zullen ervaren.