Walibi Belgium

Foto's: ontdek de themawereld rond mega coaster Kondaa in Walibi Belgium

Ondanks de coronacrisis pakt Walibi Belgium dit jaar uit met de hoogste en snelste rollercoaster van de Benelux: Kondaa. Achtbaanfans zullen vingers aflikken bij de specificaties - 50 meter hoog, 1200 meter lang en 113 kilometer per uur - maar tegelijkertijd maakt ook het bijbehorende thema indruk.



De mega coaster van fabrikant Intamin ligt in een volledig nieuw gedeelte, aan de rand van het attractiepark. Het gaat om een uitbreiding van het bestaande themagebied Exotic World. Twee bruggen over het water verbinden een nieuw Afrikaans plein met de rest van het park.

Walibi ging naar eigen zeggen voor een "donkere en rusteloze uitstraling". Bezoekers dienen "een eeuwenoude legende over een mythologisch wezen te ontrafelen". Overigens wordt het achtergrondverhaal nergens expliciet uitgelegd: iedereen mag de decoraties op eigen wijze interpreteren.



Rotspartijen

Het stationsgebouw van Kondaa bestaat uit Afrikaanse sculpturen, vuurschalen, rotspartijen en een onheilspellende stenen kop van het gelijknamige monster. Binnen zijn primitieve muurschilderingen zichtbaar. Ook het plafond werd aangekleed.



Verder liggen aan het plein een gedecoreerd toiletgebouw, de souvenirwinkel Kondaa Shop en de kinderattractie Kondaala, die eerder te vinden was in themagebied Fun World. De attractie kreeg een nieuw uiterlijk, met veel hout en bruintinten.



Loopbruggetje

In het hart van het nieuwe gebied ligt een meer met een skelet, gelegen op een enorme boomstronk. Dankzij een houten loopbruggetje kunnen bezoekers onder het gevaarte door lopen, over het water. Een grote houten schutting met scherpe punten ontneemt het zicht op de omgeving.



"Om het gevoel van een vergeten, weelderige wereld te creëren, werd er gekozen voor bomen en planten met grote, gekartelde of stekelige bladeren", aldus Walibi. De zeer uitgestrekte wachtrij loopt langs de baan. Er zijn aparte rijen voor Speedy Pass-gebruikers en single riders. De soundtrack bestaat voornamelijk uit onheilspellende Afrikaanse drums.



Restaurant

Een andere belangrijke toevoeging is de komst van het grote restaurant N'Soso, net buiten het gebied. Daar staan kipgerechten op het menu. Eten afhalen kan bij het nieuwe verkooppunt Sweet Africa, dat onderdeel is van hetzelfde gebouw. Het horecacomplex verscheen op de plek van de kartbaan. Die attractie wed afgelopen najaar gesloopt.



Zaterdag opent Kondaa voor publiek. Looopings mocht vandaag alvast een kijkje nemen. Dat resulteerde in een uitgebreide fotoreportage.



Investeringsplan

Kondaa, een investering van in totaal 25 miljoen euro, vormt het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt van een enorm investeringsplan dat in 2017 werd gepresenteerd. Toen liet Walibi weten ruim 100 miljoen euro te gaan steken in een groot aantal nieuwe attracties en opknapbeurten.



De afgelopen jaren zijn familieachtbaan Tiki-Waka (2018), interactieve darkride Popcorn Revenge (2019) en kinderachtbaan Fun Pilot (2019) gerealiseerd. Een deel van de plannen die destijds werden aangekondigd, heeft het levenslicht nog niet gezien.



Transformatie

Zo had het entreegebied in 2019 opgeknapt moeten worden en was Walibi oorspronkelijk van plan om een waterattractie van het type twist 'n' splash toe te voegen. Verder is het nog wachten op een beloofde transformatie van het westerngedeelte en het gebied bij hangende achtbaan Vampire.