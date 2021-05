Nieuws

In België barst het pretparkseizoen eindelijk los, maar nog zonder overdekte attracties

Zaterdag 8 mei 2021 gaat de boeken in als de start van het pretparkseizoen in België. Na maanden in onzekerheid gezeten te hebben vanwege de coronacrisis, mogen de attractieparken vanaf morgen weer een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Toch gaan nog niet alle attracties open.



Omdat de versoepelingen van de Belgische regeringen bedoeld zijn voor activiteiten in de openlucht, moeten de meeste binnenattracties gesloten blijven. Ook overdekte wachtrijen zijn in veel gevallen taboe. Hier en daar geldt een uitzondering voor plekken waar bezoekers slechts even doorbrengen, zoals stations van achtbanen.

Parken moeten creatief omgaan met de beperkingen. Zo heeft Plopsaland De Panne de wachtrij van lanceerachtbaan Anubis The Ride moeten verplaatsen, omdat die normaal gesproken volledig overdekt is. Op die manier kan de coaster toch open. Dat geldt niet voor het overdekte gedeelte Mayaland en bootjesdarkride Het Bos van Plop.



Psyké Underground

Walibi Belgium moet Challenge of Tutankhamon, Popcorn Revenge, Le Palais du Génie en de 4D Cinema dicht houden. Eerder stond de overdekte achtbaan Psyké Underground ook op de lijst. Inmiddels is duidelijk dat die attractie wel open mag.



Bezoekers van Bobbejaanland kunnen niet terecht bij The Forbidden Caves, Banana Battle, El Paso, Indiana River, Revolution en Kinderland. In Bellewaerde gaan Het Magische Huis van Houdini, Bengal Express, Huracan en de Indoor Speelruimte niet open. Verder wordt de 4D-film Robinson Crusoe niet vertoond en is het Lemureneiland afgesloten.



Dolfijnen

Boudewijn Seapark kan het overdekte gedeelte met dolfijnen niet openstellen, net als speeltuin Bobo's Indoor. De buitenattracties zijn wel operationeel. Ook kunnen bezoekers kijken naar voorstellingen met zeeleeuwen en zeehonden. Waterspeelplaats Bobo's AquaSplash opent bij mooi weer.



Grotendeels overdekte parken als Plopsa Indoor Hasselt en Sea Life Blankenberge blijven voorlopig dicht. Belgische dierentuinen zijn alweer geopend sinds februari. De overheid in België vindt een bezoek aan een dierenpark in coronatijd minder risicovol dan een dagje pretpark.



Ziekte

Overal geldt een mondkapjesplicht, behalve tijdens het eten en drinken. Vanwege de verlaagde capaciteit is het noodzakelijk om tickets vooraf online te bestellen. Ook abonnementhouders moeten een bezoek reserveren. De Plopsa-parken brengen 15 euro in rekening als abonnees niet komen opdagen na een het maken van een reservering, behalve in geval van ziekte.