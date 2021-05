Nieuws

Studio 100 opent overdekte attractie in Antwerpen: Bestemming Atlantis

In de binnenstad van Antwerpen is vanaf vandaag een nieuwe attractie te vinden: Bestemming Atlantis. Bezoekers worden ondergedompeld in het verhaal van de verzonken stad Atlantis met behulp van 360 graden-projecties en een hoorspel. Gert Verhulst van initiatiefnemer Studio 100 spreekt over een "nieuwe vorm van verhalen vertellen".



Het verhaal gaat over archeologe Jane Clark, die met haar team in de Atlantische oceaan de restanten vindt van wat ooit een bruisende stad was. De stemmen worden verzocht door acteurs als Tine Embrechts, James Cooke en Peter Van De Velde. Laatstgenoemde is bij het grote publiek bekend als Piet Piraat.

De tijdelijke locatie wordt Studio 100 Story Studio genoemd. Het bekende Vlaamse mediabedrijf werkt samen met merkenbureau CityCubes. De bedenkers spreken over "een onvergetelijke beleving zal zijn die je nog niet eerder hebt gezien".



Toegangsprijs

De officiƫle opening moest vandaag uitgesteld worden door technische problemen. Bestemming Atlantis is de komende weken geopend op woensdagen, zaterdagen en zondagen. Een bezoek duurt ongeveer 75 minuten. De reguliere toegangsprijs bedraagt 25 euro. Tickets zijn alleen online verkrijgbaar.