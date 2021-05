Attractiepark Toverland

Toverland moet beklimmen van achtbaan staken door zware windstoten

Pretparkfans die zich verheugd hadden om vandaag de houten achtbaan van Toverland te beklimmen, komen van een koude kermis thuis. Het Limburgse attractiepark organiseert de komende weken speciale wandelingen naar de top van de 35 meter hoge rollercoaster Troy, voor 30 euro per persoon. Door zware windstoten kan dat vandaag niet doorgaan.



Dat bevestigt een woordvoerster van Toverland aan Looopings. "In verband met de harde wind hebben we vandaag helaas alle boekingen moeten annuleren", zegt ze. In het Noord-Limburgse park komen vandaag windstoten voor tot 70 kilometer per uur.

Het bestijgen van de achtbaan zou onder die omstandigheden niet verantwoord of comfortabel zijn. Wie zich had ingeschreven voor de klim, heeft twee mogelijkheden: het geld terugvragen of het Troy-klimmen verplaatsen naar een andere datum tot en met 16 juli. "Dit wordt goed ontvangen", weet de voorlichtster. Op 17 juli start het zomerprogramma van Toverland, met ruimere openingstijden.



Overnachting

Het beklimmen van Troy is in principe alleen te boeken in combinatie met een verblijf op de Toverland-camping, die afgelopen weekend openging. Personen die vandaag zouden klimmen, kunnen wel een keer terugkomen zonder de verplichte overnachting.



De wandeltocht naar het topje van de achtbaan blijkt een populaire activiteit te zijn. Veel dagen zitten al helemaal vol. Het extraatje wordt aangeboden zolang Toverland zelf gesloten moet blijven, voorlopig tot en met 17 mei.