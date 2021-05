Walibi Holland

Directrice Walibi Holland wil van haar pretpark een supermarkt maken om open te kunnen

De directrice van Walibi Holland heeft een onconventioneel plan bedacht om haar pretpark open te kunnen stellen. Mascha van Till wil het bekende attractiepark omvormen tot een supermarkt, waar toevallig ook achtbanen te vinden zijn. Op die manier zouden de poorten toch geopend kunnen worden.



Dat vertelde ze vannacht in een interview op Radio 2. "Ik denk: nou, we maken er een supermarkt van. Mandjes bij de poort. We hebben genoeg ruimte voor hier en daar een stand met brood, boter, lekkere jam of Flevolandse kaas van de boer op de hoek."

Van Till ziet het wel zitten. "Dan kun je lekker komen shoppen, je brood komen halen en dan neem je ondertussen ook nog een achtbaan, netjes op anderhalve meter. We hebben geweldige gangpaden daarvoor." De directrice noemt het "twee vliegen in één klap".



Meeting

Van Till deed haar uitspraken in het nachtelijke WNL-programma 't Wordt Nu Laat. Hoe serieus is het voornemen van Walibi? "Ik heb morgen een meeting op mijn agenda staan", vertelde de directrice over het idee. "Als collega's vanavond nog niet in bed liggen dan horen ze daar vast van."



De Walibi-directrice baalt stevig dat het kabinet besloten heeft om de heropening van pretparken en dierentuinen uit te stellen van 11 mei naar voorlopig 18 mei. "Ik had dit niet zien aankomen, ik snap er ook helemaal niets van moet ik eerlijk zeggen."



Onbegrijpelijk

Walibi had eigenlijk tegelijk open willen gaan met de terrassen, op 28 april. "Omdat wij heel vergelijkbaar zijn met terrassen. Het is buiten, het is bewezen dat er nagenoeg geen risico is, mensen moeten verklaren dat ze geen klachten hebben als ze binnenkomen, tickets online kopen. Dus alles is geregeld en het is echt onbegrijpelijk."