Duinrell

Duinrell komt met digitale Kwakus Kwebbel Show in coronatijd

Een klassieke theatervoorstelling uit Duinrell is vanaf nu digitaal te bekijken in hoge kwaliteit. Het Wassenaarse attractiepark heeft een videoregistratie gepubliceerd van de Kwakus Kwebbel Show, een computergestuurde poppenshow die al sinds 1988 wordt opgevoerd.



"Momenteel kan niemand de voorstelling in het echt komen bekijken, want het theatertje is dicht vanwege de coronamaatregelen", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Speciaal voor onze verblijfsgasten vertonen we de show vanaf nu op het Duinrell-kanaal op de tv's in onze Duingalows. Op YouTube staat een ruwe versie."

Online waren al amateurbeelden van de show te vinden, gemaakt door fans. Duinrell gaat nu een stap verder met een professionele opname, gefilmd met meerdere camera's en voorzien van de originele soundtrack.



Gebeten

De 33 jaar oude show gaat over de badderende eend Kwakus Kwebbel en zijn vriend de Mol, die beweert dat hij is gebeten door een insect. Joost Timp, de zoon van Mies Bouwman, schreef de teksten en bedacht de aanstekelijke liedjes.



De stem van Kwakus Kwebbel werd ingesproken door volkszanger Nico Haak, die twee jaar na de première overleed. Gerard Cox is te horen als de Mol en de Kever, Bonnie St. Claire als de Krekel, een Lieveheersbeestje en een Bij. Schrijver Timp verzorgde zelf de stem van de Vlieg.



Mascotte

"Het is een tijdloze productie gebleken die inmiddels bij meerdere generaties warme herinneringen oproept", weet de voorlichter. Sinds 2019 laat Kwakus Kwebbel zich ook zien als mascotte in het park.