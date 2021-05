Heide Park Resort

Duits pretpark Heide Park: 'We zijn erg blij met Nederlandse bezoekers'

Nederlandse bezoekers zijn van harte welkom in attractiepark Heide Park, gelegen in Noord-Duitsland. Dat vertelt een woordvoerster van het pretpark aan Looopings. Ondanks het dringende advies van de Duitse en Nederlandse overheid om niet de grens over te gaan voor uitstapjes, kunnen Nederlanders wel degelijk de achtbanen van Heide Park komen uitproberen.



Daar zijn zeer strenge voorwaarden aan verbonden, zeker voor Nederlanders. Zij moeten al een negatieve coronatest op zak hebben bij het passeren van de landsgrens. Het testresultaat - maximaal 48 uur oud - moet beschikbaar zijn in het Engels, Duits of Frans.

Duitsland accepteert officiële PCR-tests en antigeen-sneltests, maar geen zelftests. Omdat de GGD in Nederland geen volledige testuitslagen doorstuurt, zijn reizigers aangewezen op commerciële teststraten. De testverplichting geldt voor iedereen vanaf 6 jaar, met uitzondering van mensen die al volledig gevaccineerd zijn en daar een bewijs van hebben.



Geldigheid

Eenmaal aangekomen bij Heide Park zullen de meeste Nederlandse dagbezoekers zich nogmaals moeten laten testen, want het pretpark erkent alleen testuitslagen die geldig zijn in Duitsland. Van Nederlandse tests kan het park de geldigheid namelijk niet met zekerheid vaststellen.



"Nederlandse gasten kunnen tegen betaling van 18 euro gebruikmaken van ons eigen testcentrum, of een ander testcentrum in Duitsland", legt de voorlichtster uit. "De test mag in ieder geval niet ouder zijn dan 24 uur bij het betreden van het park." Voor Duitsers is het testcentrum bij Heide Park gratis.



Thuisquarantaine

Als Nederlanders langer dan 24 uur in Duitsland blijven, moeten ze zich online registreren bij de overheid. Na terugkomst in Nederland vraagt het RIVM om uit voorzorg tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Het is de bedoeling om op dag vijf van de quarantaine een test te doen bij de GGD. Als de uitslag negatief is, eindigt de quarantaineperiode.



Het attractiepark in deelstaat Nedersaksen ligt op ongeveer drie uur rijden van Emmen en vierenhalf uur rijden van Utrecht. Er staan negen rollercoasters, waaronder de spectaculaire houten achtbaan Colossos - Kampf der Giganten. "Ondanks de omstandigheden zouden we erg blij zijn met bezoekers uit Nederland", meldt de woordvoerster.



Rechtszaak

Heide Park is momenteel het enige pretpark in Duitsland dat open mag zijn, dankzij het winnen van een rechtszaak. Verder zijn sommige dierentuinen toegankelijk. In de meeste gevallen moet ook daar bij binnenkomst een negatieve coronatest getoond worden.