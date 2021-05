Walibi Belgium

Video: nieuwe mascotte ontdekt mega coaster Walibi Belgium

Walibi Belgium presenteert een nieuwe mascotte aan het grote publiek. De bekende oranje kangoeroe kreeg een totaal ander uiterlijk: hij werd een stuk dikker en zijn hoofd werd groter en boller. In een video op social media is te zien hoe Walibi zijn pretpark ontdekt na een lange winterslaap.



Daarbij neemt hij ook een kijkje bij de gloednieuwe mega coaster Kondaa in themadeel Exotic World. De attractie gaat komend weekend open voor bezoekers. Verder groet Walibi verschillende personeelsleden en bekijkt hij testritten van waterachtbaan Pulsar.

Het nieuwe uiterlijk van de mascotte werd vorig jaar aangekondigd voor de drie Walibi-parken in Nederland, België en Frankrijk. Vanwege de coronamaatregelen kwam de kangoeroe in 2020 niet tevoorschijn in Walibi Holland en Walibi Belgium. Het Franse Walibi Rhône-Alpes liet de gerestylede mascotte afgelopen zomer onverwachts al wel rondlopen.



Rockster

De vorige mascotte, die werd vormgegeven als een stoere, bewegelijke rockster, stamt uit 2011. Andere personages uit de Walibi-wereld, zoals Squad, Fibi en Haaz, werden eerder al uit de parken verwijderd.