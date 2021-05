Nieuws

De Speld maakt klagende Nederlandse pretparken belachelijk

De satirische nieuwssite De Speld drijft de spot met het geklaag van de Nederlandse pretparken. Zij zijn al weken boos en verontwaardigd omdat ze nog niet open mogen van het kabinet. In een komisch bericht trekt De Speld de vergelijking met de ellenlange wachtrijen waar de attractieparken berucht om zijn.



"Hoelang moeten we nog in de rij staan voor we aan de beurt zijn?", luidt de kop. Het artikel bevat fictieve quotes van onder meer Efteling-directrice Nicole Scheffers. "Superfrustrerend om te zien dat andere sectoren al wel aan de beurt zijn en wij nog niet", zou ze gezegd hebben.

"Ons geduld wordt wel op de proef gesteld. Het zou toch sneller moeten kunnen, zou je denken. Maar nee dus. Uiteindelijk ben je dus vooral aan het wachten."



Heel weinig plezier

Ook Walibi-directrice Mascha van Till komt zogenaamd aan het woord: "Zul je zien dat we straks een half jaar hebben gewacht, om dan een maandje open te kunnen. Dan heb je er wel heel weinig plezier van. Ik vraag me af of dat het wel waard is."



Afgelopen weekend werd duidelijk dat de attractie- en dierenparken in Nederland niet open kunnen op 11 mei. Het kabinet vindt de besmettingscijfers nog te hoog. Als de situatie het toelaat, kunnen de parken wellicht weer bezoekers ontvangen vanaf 18 mei.