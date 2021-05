Plopsaland De Panne

Video: K3 gaat op ontdekkingstocht door gesloten Plopsaland

Meidengroep K3 heeft onlangs op eigen houtje Plopsaland De Panne verkend. Normaal gesproken krijgen K3-leden Hanne Verbruggen, Klaasje Meijer en Marthe De Pillecyn hordes fans achter zich aan in het Vlaamse pretpark. Nu het attractiepark gesloten is, hebben de zangeressen daar geen last van.



In een vlog op YouTube is te zien hoe Verbruggen, Meijer en De Pillecyn in een Plopsa-cabrio door het park rijden. Ze stoppen onder meer bij de Big & Betsy Hoeve, een kinderboerderij waar de dames nog nooit eerder zijn geweest.

Ook nemen ze een kijkje bij het Kermisplein van Samson & Marie, het Prinsessia-kasteel en hun eigen achtbaan K3 Roller Skater. Tot groot verdriet van Meijer worden de attracties niet aangezet.



Speelfilm

K3 was in De Panne om de nieuwe speelfilm Dans van de Farao te promoten. Die werd afgelopen maand vertoond in een drive-in-bioscoop op de parkeerplaats van Plopsaland.