Plopsaland De Panne

Plopsaland brengt eerbetoon aan het verleden met nostalgische reus

In Plopsaland De Panne is vanaf nu een opvallend eerbetoon aan het verleden te vinden. Het Vlaamse attractiepark heeft een enorm beeld van een slapende reus neergezet. Het kleurrijke beeld is afkomstig uit Meli-Park, de voorloper van Plopsaland.



De Reus was sinds 1954 onderdeel van de sprookjestuin van Meli-Park. In 2000 werd het pretpark getransformeerd tot Plopsaland, na een overname door Studio 100. Toen het sprookjesgebied het veld moest ruimen voor andere uitbreidingen, kwam De Reus terecht bij een restaurant in de gemeente Heuvelland.

In de zomer 2019 kreeg Plopsaland het beeld weer zelf in handen. "Bezoekers vragen ons nog vaak naar authentieke attributen uit het Meli-tijdperk", zegt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof daarover. "Vandaar de keuze om De Reus terug naar Plopsaland De Panne te halen."



Museumpje

Na een broodnodige opknapbeurt kreeg De Reus een plek naast een klein Meli-museumpje in het park, in de buurt van achtbaan Anubis The Ride. "We vinden het leuk om nostalgische gevoelens op te wekken bij de ouders en vooral grootouders", aldus de directeur.



Meli-Park was in handen van de familie Florizoone. Robert Florizoone, zoon van Meli-Park-oprichter Alberic Florizoone, is blij met de toevoeging. "Het is super dat er beetje bij beetje een stuk van het Meli-Park opnieuw tot leven wordt gewekt", liet hij eerder weten.