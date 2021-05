Plopsaland De Panne

Toch een ander thema voor zweefmolen Plopsaland: tv-serie Nachtwacht

De veelbesproken zweefmolen van Plopsaland De Panne krijgt toch een ander thema dan gedacht. Voortaan staat de bijna 70 meter hoge attractie in het teken van de Studio 100-serie Nachtwacht, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. De nieuwe naam wordt Nachtwacht-Flyer.



Nachtwacht gaat over een bovennatuurlijk trio dat de strijd aanbindt met boosaardige wezens. De jongerenreeks wordt sinds 2015 uitgezonden. Inmiddels zijn er ook Nachtwacht-bioscoopfilms en -theatershows gemaakt.

Eerder heette de zweefmolen in Plopsaland ROX-Flyer, vernoemd naar de tv-serie ROX. In maart kon Looopings melden dat er plannen waren om de attractie aan te kleden in de stijl van twee Vlaamse influencers. Dat zorgde voor een enorme landelijke mediarel met een stortvloed aan haatreacties. Een petitie tegen het plan werd tienduizenden keren getekend.



25-jarig bestaan

Plopsaland schrok zo van de commotie dat besloten werd om het concept voorlopig in de ijskast te zetten. De directie liet weten dat het altijd al de bedoeling was geweest om de zweefmolen slechts tijdelijk te laten draaien om de influencers. Uiteindelijk zou de attractie een totaal ander thema krijgen, namelijk het 25-jarig bestaan van moederbedrijf Studio 100.



Nu wijkt men toch weer af van dat plan. "We hebben beide concepten - Nachtwacht en 25 jaar Studio 100 - ontwikkeld en uiteindelijk ging de voorkeur toch uit naar Nachtwacht", verduidelijkt een voorlichter. Plopsaland De Panne gaat weer open op zaterdag 8 mei, na een maandenlange coronasluiting.