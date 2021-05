Heide Park Resort

Video: pretparkfans dolgelukkig dankzij heropening Heide Park

De heropening van het Duitse pretpark Heide Park zorgde zaterdagochtend voor heel wat blije gezichten. Na een coronasluiting van een half jaar gingen de poorten van het Noord-Duitse attractiepark dit weekend weer open. Een uitzondering, want alle andere Duitse parken moeten voorlopig gewoon gesloten blijven.



Heide Park spande een rechtszaak aan om een heropening af te dwingen, met succes. De rechter gaf het park toestemming om weer bezoekers te ontvangen, mits zij allemaal een negatieve coronatest kunnen tonen die maximaal 24 uur oud is.

Duitsers kunnen zich ter plekke laten testen, bij een testcentrum op de parkeerplaats. Dat kost 18 euro voor mensen van buiten de deelstaat Nedersaksen. Nederlanders die langs willen komen, hebben sowieso al een negatieve test nodig als ze de grens over gaan.



Houten achtbaan

Blijven slapen bij Heide Park is nog niet mogelijk: het Abenteuerhotel en het Holiday Camp moeten voorlopig gesloten blijven. Ondanks de beperkte capaciteit liepen de wachttijden bij sommige attracties zaterdagmiddag behoorlijk op. Met name bij houten achtbaan Colossos moesten bezoekers vrij lang in de rij staan.



Tot wanneer de toegangstests verplicht zijn, is nog niet duidelijk. Heide Park is van plan om dagelijks open te blijven tot en met komend najaar. Tickets zijn uitsluitend online verkrijgbaar. Op dit moment toont de ticketshop alleen entreebewijzen voor de komende dagen. Die kosten 36 euro per persoon, een stuk minder dan de reguliere toegangsprijs van 52 euro.