Efteling

Video: Efteling-figuren verschijnen nu ook op pinapparaten

Zelfs de pinapparaten in de Efteling hebben tegenwoordig een sprookjesachtig tintje. Wanneer de apparaten niet in gebruik zijn, tonen ze sinds kort verschillende Efteling-figuren. Bezoekers kunnen onder meer de silhouetten mascotte Pardoes en sprookjesfiguur Langnek herkennen.



Ook Carnaval Festival-clown Jokie, zandkabouter Klaas Vaak, een elfje uit Droomvlucht en de Vliegende Fakir uit het Sprookjesbos laten zich zien. Een YouTube-video brengt de sprookjesachtige animaties in beeld.

Na een sluiting van vijf maanden is de Efteling sinds afgelopen woensdag weer open. Ter compensatie van de gesloten periode ontvangen abonnementhouders een tegoed dat ze in het park kunnen besteden. Dat bedrag kan oplopen tot bijna 110 euro.