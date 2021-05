Nieuws

Nederlandse pretparken en dierentuinen niet open op 11 mei

De heropening van de Nederlandse pretparken en dierentuinen op dinsdag 11 mei gaat niet door. Dat heeft het demissionaire kabinet zojuist bekendgemaakt in een schriftelijke verklaring. Het aantal coronabesmettingen is nog te hoog om verdere versoepelingen te rechtvaardigen, vindt het kabinet.



Deze week werden de terrassen opengesteld, als eerste stap binnen een nieuw openingsplan van de overheid. De tweede stap - met onder andere de attractie- en dierenparken - zou op 11 mei genomen moeten worden. Een belangrijke voorwaarde was wel dat de druk op de ziekenhuizen niet verder mocht toenemen.

Hoewel het kabinet nu ziet dat "de cijfers over de piek heen raken", vindt men dat "de daling nog niet voldoende zichtbaar is om de volgende stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten". Daarom moeten pretparken en dierentuinen de poorten langer gesloten houden.



Hemelvaartsdag

Ook op Hemelvaartsdag - donderdag 13 mei - zit een bezoekje aan bijvoorbeeld de Efteling, Walibi, Toverland of Slagharen er dus niet in. Eerder konden de parken al geen bezoekers ontvangen in het belangrijke paasweekend en op Koningsdag. Pinksteren valt dit jaar op zondag 23 en maandag 24 mei.



De geplande persconferentie van aanstaande maandag gaat niet door. Volgende week bekijkt het kabinet opnieuw of er versoepelingen mogelijk zijn. Als dat het geval is, kunnen de attractie- en dierenparken eventueel open op dinsdag 18 mei.