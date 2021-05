Parc Astérix

Parc Astérix wisselt van directeur in crisistijd

Het Franse pretpark Parc Astérix krijgt deze maand een nieuwe directeur. Algemeen directeur Nicolas Kremer wordt op 17 mei opgevolgd door Delphine Pons. Zij werkt al zestien jaar voor moedermaatschappij Compagnie des Alpes, in verschillende functies.



De afgelopen jaren hield ze zich bezig met de internationale ontwikkeling van de Franse groep, waar ook parken als Walibi Holland en Walibi Belgium bij horen. Onder leiding van Pons nam Compagnie des Alpes bijvoorbeeld het Oostenrijkse Familypark over. Ook werd attractiepark Jardin d'Acclimatation opgeknapt.

Parc Astérix, dat in 2019 concurrent Puy du Fou voorbijstreefde als het op één na populairste pretparkresort van het land, heeft ambitieuze toekomstplannen. In 2023 moet een spectaculaire lanceerachtbaan opengaan. Onlangs werd bekend dat nagedacht wordt over het openen van een tweede park.



Grootste uitdaging

Nicolas Kremer, de huidige directeur, leidde het park nabij Parijs ruim vijf jaar. Opvolgster Pons laat weten zin te hebben in haar nieuwe baan, ondanks de coronacrisis. "In deze bijzondere periode is een heropening en volledige hervatting van onze activiteiten het allerbelangrijkst", zegt ze. Tegelijkertijd denkt ze al na over de toekomst. "De komende jaren wordt het voortzetten van de ontwikkelingsplannen de grootste uitdaging."