PortAventura World

PortAventura vernieuwt voorrangssysteem Express Pass

Het Spaanse pretparkresort PortAventura World heeft aanpassingen doorgevoerd aan de zogeheten Express Pass. Daarmee kunnen bezoekers tegen betaling wachtrijen overslaan. Voorheen werkte het voorrangssysteem met behulp van polsbandjes of papieren kaartjes waarop de attracties afgestreept konden worden.



Dat bleek in de praktijk behoorlijk fraudegevoelig. Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met QR-codes op kaartjes die medewerkers bij de ingangen van attracties kunnen scannen, meldt fansite Pafans.com.

Om te voorkomen dat bezoekers hun Express Pass doorgeven aan iemand anders, wordt een pas steeds gekoppeld aan een foto van de gebruiker. Wie daar een bezwaar tegen heeft, kan alsnog vragen om een polsbandje.



Kaartautomaten

Express Pass-kaartjes zijn nu ook verkrijgbaar bij speciale kaartautomaten. Die zijn te vinden bij de hotels en de attracties Shambhala, Silver River Flume, Stampida, Tutuki Splash, Furius Baco, Dragon Khan, Street Mission, Flying Dreams en Red Force.



PortAventura World kent maar liefs zeven verschillende Express Pass-varianten, met verschillende voorwaarden. Dat zijn Express Max, Express Max Fun, Express Max Gold, Express Premium, Express Premium Gold, Express Ferrari Land en Express Premium Caribe Aquatic Park.



Tarieven

In het hoogseizoen worden hogere tarieven gehanteerd dan in het laagseizoen. De duurste optie kost 70 euro per dag, bovenop de entreeprijs.



Het resort in Salou bestaat uit de drie themaparken PortAventura Park, Ferrari Land en Caribe Aquatic Park. De eerste twee pretparken zijn sinds dit weekend weer geopend na een lange coronasluiting. Eind juni opent het naastgelegen waterpark.