Attractiepark Toverland

Foto's: ijskoude eerste nacht op de Toverland-camping, maar wel genoeg te beleven

Hoewel de heropening van Toverland nog een paar weken op zich laat wachten, heeft het Limburgse attractiepark dit weekend wel alvast de Toverland-camping opengesteld. De komende maanden kunnen bezoekers blijven slapen op het Pop-Up Summer Camp. Zolang de attracties gesloten moeten blijven, wordt gezorgd voor een alternatief programma met bijvoorbeeld rondleidingen achter de schermen.



Daar bleek al tijdens het eerste weekend veel animo voor te zijn. Een hoop pretparkfans grepen hun kans om op plaatsen te komen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor bezoekers, zoals de vaargeul van wildwaterbaan Djengu River en de baan van wing coaster Fenix. De gratis rondleidingen duren ongeveer één uur.

Geïnteresseerden moesten wel wat over hebben voor die exclusieve tours, want met een gevoelstemperatuur van 2 graden onder nul was de eerste nacht behoorlijk blauwbekken in de tentjes. Verblijfsgasten die de komende tijd willen langskomen, doen er goed aan om een elektrisch kacheltje mee te nemen. Toverland heeft zelf ook enkele kacheltjes te huur.



Tovertuin

Voor campinggasten is de Tovertuin opengesteld, het buitengebied naast het overdekte gedeelte Land van Toos. Ze kunnen daar voetballen, volleyballen, badmintonnen en gebruikmaken van speeltoestellen, waterspeelplaatsen, het doolhof en het klimparcours. Zaterdagmiddag stak directeur Jean Gelissen jr. zelf de handen uit de mouwen bij het opbouwen van de voetbaldoeltjes.



Het hoogtepunt voor fans is een wandeling naar de top van de 35 meter hoge houten achtbaan Troy. Daarvoor moet 30 euro per persoon bijbetaald worden. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is vooraf reserveren noodzakelijk. Zaterdag en zondag zaten alle tijdsloten vol.



Lunch en diner

Op het Pop-Up Summer Camp zijn 87 ingerichte tenten beschikbaar, geschikt voor twee, vier of zes personen. Het is ook mogelijk om met een eigen tent, camper of caravan langs te komen. Ontbijtjes kunnen tegen betaling afgehaald worden bij evenementenlocatie Magische Medina. Voor lunch en diner is er de tijdelijke ToverTruck op de parkeerplaats.