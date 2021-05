Familiepark Drievliet

Abonnementhouders Drievliet moeten bijbetalen voor parkeerplek

Drievliet wijzigt de voorwaarden voor abonnementhouders. Voor hen is parkeren niet langer gratis. Wie een seizoenkaart koopt voor het Haagse pretpark, moet voortaan per bezoekdag betalen voor een parkeerplek. Wel krijgen abonnees korting op het parkeertarief.



Dat valt te lezen op de website van het attractiepark. "Het gratis parkeren van een auto of motor voor seizoenpashouders is helaas komen te vervallen", staat in de voorwaarden. Een abonnement op Drievliet kost 59,50 euro per persoon.

"De bestuurder van een auto of motor ontvangt aan de entreekassa, op vertoon van zijn of haar pas in combinatie met het rijbewijs, op de dag van bezoek 50 procent korting op de uitrijmunt." Zo'n munt kost normaal gesproken 8 euro.



Geen garantie

Abonnees die met de auto komen, moeten per bezoek dus 4 euro extra afrekenen. Drievliet benadrukt dat seizoenpashouders geen garantie hebben op een parkeerplaats. "Indien geen parkeerplaats meer beschikbaar is, ontstaat er geen recht op compensatie of enige andere vergoeding."