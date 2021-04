PortAventura World

PortAventura World denkt open te kunnen op 15 mei

PortAventura World heeft vertrouwen in een opening op zaterdag 15 mei. Dat maakte het Spaanse pretparkresort vanmiddag bekend. De pretparken van PortAventura zijn al sinds half oktober dicht vanwege de regionale coronaregels.



In eerste instantie was er de hoop om weer open te gaan tijdens de kerstperiode. Toen dat geen optie bleek, verplaatste men de heropening naar 27 maart. Ook die datum werd niet gehaald. In andere delen van het land mochten de attractieparken ondertussen wel open.

Na maar liefst zeven maanden zijn bezoekers straks weer welkom in PortAventura World. Voorlopig blijven de bestaande hygiëne- en veiligheidsmaatregelen van kracht. Zo moeten bezoekers voortdurend mondmaskers dragen en afstand houden van andere gezelschappen.



Waterpark

De vakantiebestemming in Salou bestaat uit drie verschillende parken: PortAventura Park, Ferrari Land en Caribe Aquatic Park. In verband met corona is het laatstgenoemde waterpark vorig jaar niet opengegaan.