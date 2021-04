Kermis

Openbaar Ministerie vervolgt eigenaar van kermisattractie na ongeluk

Het Openbaar Ministerie gaat de eigenaar van de kermisattractie Deca Dance vervolgen. In 2019 verloor een man zijn been toen een gondel van de molen losraakte en door de bodem zakte. Het OM verdenkt uitbater Frank Vale van zwaar lichamelijk letsel door schuld.



De destijds 38-jarige Marco van As zat op maandag 16 september 2019 in de break dance toen het noodlot toesloeg. Hij slingerde zijn zoon direct uit het karretje, waarbij de jongen zijn arm brak. Zelf liep Van As meerdere botbreuken en hoofdletsel op. Zijn rechterbeen moest zelfs worden geamputeerd.

Het onderzoek naar het gecompliceerde voorval nam anderhalf jaar in beslag. Vale kan het OM nu verzoeken om nieuwe getuigen te horen. Vervolgens komt het tot een rechtszaak. Als Vale schuldig wordt bevonden, kan hij maximaal een jaar gevangenisstraf krijgen.



Keuringen

De kermisbaas vertelt tegen De Gelderlander dat hij de rechtszaak met vertrouwen tegemoetziet. "Ik voel me niet schuldig. Ik zou niet weten wat wij fout hebben gedaan. De Deca Dance heeft altijd op tijd haar keuringen gehad."



Bovendien vindt hij dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een dubbele rol speelt. "Die instantie heeft het onderzoek gedaan, maar zij is ook verantwoordelijk voor de keuringen van attracties. Het is de slager die zijn eigen vlees keurt."



Revisie

De Deca Dance keerde vorig jaar na een uitgebreide revisie terug op de kermis. Dit jaar zijn er in Nederland nog geen kermissen geweest door de coronamaatregelen.