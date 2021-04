Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris geeft blik achter de schermen bij Hyperspace Mountain en Big Thunder Mountain

Disneyland Paris gunt fans een kijkje achter de schermen bij twee populaire attracties. In een nieuwe YouTube-video worden de technische installaties van de achtbanen Hyperspace Mountain en Big Thunder Mountain in beeld gebracht. Technici laten zien hoe de rollercoasters werken.



Ook geven ze uitleg over onderhoudsklusjes waar nu meer tijd voor is door de langdurige coronasluiting van de Disney-parken. Zo is bij Hyperspace Mountain onlangs het katapultmechanisme vernieuwd, inclusief de kabel. Binnenkort wordt een liftmotor vervangen.

Bij Big Thunder Mountain zijn medewerkers bezig met het opknappen van decorstukken. Werkzaamheden aan de lift, die normaal gesproken 's nachts moeten plaatsvinden, kunnen nu gewoon overdag worden ingepland. Ook was er tijd om 32 luchtdrukpompen aan te passen.



Walt Disney Studios

Verder zijn de trappen naast de baan, die gebruikt worden bij evacuaties, voorzien van antislipmateriaal. In het 22 minuten durende filmpje wordt ook stilgestaan bij de ontwikkeling van een vernieuwde attractie in het Walt Disney Studios Park: Cars Road Trip.