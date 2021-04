Efteling

Efteling maakt openingstijden en entreeprijzen voor mei, juni en juli bekend

De Efteling werkt toe naar een heropening op dinsdag 11 mei. Vandaag maakt het attractiepark de openingstijden en entreeprijzen voor de komende maanden bekend. In principe is de Efteling tot en met donderdag 8 juli doordeweeks geopend van 10.00 tot 18.00 uur en in het weekend tot 19.00 uur.



Bij drukte kunnen de openingstijden verruimd worden. Een kaartje op datum kost doordeweeks 41 euro en in het weekend 43 euro. In coronatijd geeft de Efteling online geen extra korting op de reguliere toegangsprijs. Flexibele tickets, geldig tot en met 9 januari volgend jaar, kosten 45 euro.

Net als vorig jaar moeten dagbezoekers en abonnementhouders hun dagje uit vooraf reserveren. Via de Efteling-website zijn vanaf vandaag tijdsloten te boeken voor de komende maanden. Verblijfsgasten hoeven geen reservering te plaatsen.



Schommelschip

De Efteling is van plan om op 11 mei alle attracties in gebruik te nemen. Voor de maand mei staan geen noemenswaardige onderhoudsbeurten op de planning. In juni gaan schommelschip Halve Maen en het Spookslot enkele dagen dicht voor onderhoud.