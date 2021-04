Efteling

Efteling toont nieuw ontwerp van eetgelegenheid Bäckerei Krümel

In de Efteling wordt hard gewerkt aan Bäckerei Krümel, een nieuwe horecalocatie tegenover familieachtbaan Max & Moritz. De contouren van het gebouw zijn al zichtbaar, blijkt uit foto's die vandaag naar buiten komen. Tegelijk onthult de Efteling een ontwerp van het interieur.



"De afgelopen weken is de fundering gelegd en zijn de vloeren gestort, nu gaat de bouw de hoogte in", meldt de Efteling. "De robuuste houten spanten van 15 bij 8 meter tonen duidelijk hoe de bakkerij eruit komt te zien."

De komende weken worden de muren opgemetseld, daarna volgen de houten planken van het restaurantgedeelte. Volgens het park voelt het plein bij Max & Moritz uiteindelijk aan "als een Alpendorpje". Het is de bedoeling dat Bäckerei Krümel komende winter opengaat. Tot nu toe lopen de werkzaamheden op schema.



Broodpizza's

Het assortiment van de bakkerijwinkel bestaat straks uit producten uit de oven, zoals plaatgebak, vloerbrood en broodpizza's. Ook zijn er verschillende soorten koffie en sappen verkrijgbaar. Het bouwproject werd in december vorig jaar aangekondigd.