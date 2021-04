Efteling

Efteling laat fans zelf een pin ontwerpen

Efteling-fans krijgen de kans om hun eigen pin te ontwerpen. Het attractiepark heeft daarvoor een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Het winnende ontwerp wordt daadwerkelijk uitgebracht als een officieel Efteling-speldje.



Wie een poging wil wagen, kan via de website van de Efteling een digitaal sjabloon downloaden. Er is een vaste vorm met een gouden lijst. Enige vereiste is dat de pin een sprookjesthema moet hebben.

"Binnen de kaders van het sjabloon ontwerp je een afbeelding, bepaal je de kleurstelling en geef je je sprookje een naam", staat in de voorwaarden. "Hoe je jouw ontwerp vormgeeft, is helemaal aan jou. Je mag tekenen, schilderen, plakken, fotoshoppen enzovoort."



Jury

Meedoen kan tot zaterdag 15 mei. Het is mogelijk om een ontwerp per post of digitaal in te sturen. Alle inzendingen worden beoordeeld door een jury die de ontwerpen beoordeelt op basis van originaliteit, ontwerp en uitvoerbaarheid.