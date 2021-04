Legoland Windsor Resort

Brits Legoland geeft voorproefje op nieuwe attracties

Legoland Windsor in Engeland geeft alvast een voorproefje op een nieuw themagebied dat naar verwachting eind mei opengaat. Het Britse pretpark presenteert dit jaar het themadeel Lego Mythica: World of Mythical Creatures.



Daar is onder meer het eerste flying theater van Groot-Brittannië te vinden: Flight of The Sky Lion. "Gasten vliegen en duiken door ongelofelijke landschappen, waar ze oog in oog komen te staan met de personages uit de wereld", aldus Legoland.

In Lego Mythica staan ook twee vrijevaltorens van 13 meter hoog, met de naam Fire and Ice Freefall. Daarnaast is de bestaande surfmolen Squid Surfer onderdeel van het gebied geworden. Die heet voortaan Hydra's Challenge. De attracties worden omgeven door enorme Lego-sculpturen van mythische figuren.



Hungry Troll

Bezoekers krijgen de mogelijkheid om zelf Lego-wezens te bouwen bij de nieuwe locatie Creature Creation. Verder bestaat het gebied uit speelplaats Lava Dragon Play, meet-and-greet-plek Creature Encounter en eetgelegenheden The Hungry Troll en Beastly Bites.



Op dit moment leggen medewerkers de laatste hand aan de decors. De opening staat gepland voor zaterdag 29 mei. Pretparken in Engeland zijn weer open sinds 12 april. Overdekte attracties moeten tot 17 mei gesloten blijven als onderdeel van de coronamaatregelen.