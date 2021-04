Disneyland Paris

Grote transformatie aangekondigd voor Disneyland Hotel in Disneyland Paris

Het iconische Disneyland Hotel in Disneyland Paris, dat de ingang vormt van het Disneyland Park, staat aan de vooravond van een grote renovatie. De komende jaren wordt het hotel uit 1992 van top tot teen onder handen genomen. Het complex komt in het teken te staan van de Disney-prinsen en -prinsessen.



"De bekende elegante Victoriaanse architectuur blijft, maar we voegen meer Disney-magie toe", staat in een persbericht. Alle publieke ruimtes en hotelkamers worden opnieuw ontworpen met de Disney-royals in het achterhoofd.

"Van klassiekers als Beauty and the Beast, Cinderella en Sleeping Beauty tot recente titels als Frozen and Tangled." De transformatie moet zorgen voor "een nog betere vijfsterrenervaring". Men gaat voor "een tijdloze koninklijke sfeer".



Zwembad

Ook is er aandacht voor de indeling van het gebouw. Zo wordt het zwembad vergroot en krijgen de restaurants een nieuw uiterlijk. De exacte planning is nog niet bekendgemaakt. Wel kwam vandaag alvast een ontwerp naar buiten.



De aangekondigde verbouwing is onderdeel van een breder plan om alle Disney-hotels op te knappen. Binnenkort opent het vernieuwde Disney's Hotel New York, dat voortaan draait om de Marvel-superhelden.