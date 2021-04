Bobbejaanland

Directeur Bobbejaanland ziet spectaculaire freefall tower wel zitten

Een sensationele vrijevaltoren zou een mooie toevoeging zijn voor Bobbejaanland, denkt directeur Yves Peeters. Dat vertelt hij in een aflevering van de Looopings Podcast. Sinds de Vlaamse directeur in het Zweedse pretpark Gröna Lund een 95 meter hoge freefall tower probeerde, is hij laaiend enthousiast over het attractietype.



Gröna Lund opende in 2017 de vrijevaltoren Ikaros. Bij die attractie worden de stoelen op het hoogste punt gekanteld, zodat passagiers recht naar beneden kijken. "Een superbeleving", aldus Peeters. Zo'n thrillride ziet hij ook wel zitten voor Bobbejaanland. "We missen het nog."

Wat zou een geschikte locatie kunnen zijn? "Dichtbij het water in ieder geval. Je ziet daar bijvoorbeeld een mooi pleintje nog liggen voor het Reuzenrad. Natuurlijk moeten we even kijken naar thematisering en in welk gebied hij terecht kan komen."



Mogelijkheden

Of het geopperde idee van de directeur daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden, is nog verre van zeker. Peeters heeft naar eigen zeggen meerdere zaken op zijn verlanglijstje staan. "Mogelijkheden genoeg denk ik", concludeert hij.



Momenteel kijkt Bobbejaanland reikhalzend uit naar een langverwachte heropening op zaterdag 8 mei. Het park is sinds 23 oktober 2020 dicht.